Visite guidée : L’hôtel Duchevreuil, l’un des plus beaux ornements d’Equeurdreville Equeurdreville, 28 mai 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

C’est dans cette demeure que nait en 1751 François-Henri Duchevreuil, savant et collectionneur féru d’antiquités, à l’origine de nombreuses fouilles archéologiques dans le Cotentin.

Sur les bases d’un ancien manoir, cette bâtisse, remaniée au XVIIIe siècle, présente une façade classique contrastant avec un inattendu jardin suspendu.

Cette propriété privée, restaurée avec passion, ouvre exceptionnellement ses portes lors d’une seule et unique visite

Durée 1h30 – A partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin..

2023-05-28 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Equeurdreville

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie



François-Henri Duchevreuil was born in this house in 1751. He was a scholar and collector with a passion for antiquities, and was responsible for numerous archaeological digs in the Cotentin region.

Based on an ancient manor house, this building, redesigned in the 18th century, presents a classical façade contrasting with an unexpected hanging garden.

This private property, restored with passion, exceptionally opens its doors during a single visit

Duration 1h30 – From 8 years old.

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

En esta casa nació en 1751 François-Henri Duchevreuil, erudito y coleccionista apasionado por las antigüedades, responsable de numerosas excavaciones arqueológicas en la región de Cotentin.

Basado en una antigua casa solariega, este edificio, rediseñado en el siglo XVIII, presenta una fachada clásica que contrasta con un inesperado jardín colgante.

Esta propiedad privada, restaurada con pasión, abre excepcionalmente sus puertas en una sola visita

Duración 1h30 – A partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

In diesem Haus wurde 1751 François-Henri Duchevreuil geboren, ein Wissenschaftler und Sammler mit einem Faible für Antiquitäten, der zahlreiche archäologische Ausgrabungen in der Region Cotentin durchführte.

Jahrhundert umgebaut und verfügt über eine klassische Fassade, die mit einem unerwarteten hängenden Garten kontrastiert.

Dieses private Anwesen, das mit Leidenschaft restauriert wurde, öffnet seine Türen ausnahmsweise für eine einzige Besichtigung

Dauer 1,5 Stunden – Ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche