À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage « Intégrer le changement : Le Pari(s) durable des jeux olympiques », Roberto D’Arienzo nous fera le plaisir de venir le présenter et d’échanger.

Roberto d’Arienzo est architecte-urbaniste, Docteur en Architecture aux universités Paris 8 en France et Federico II en Italie, qualifié par le CNU et le CNECEA aux fonctions de Maître de conférences, chercheur-membre au laboratoire Gerphau (EA 7486), chargé de recherche à la Direction de l’Innovation de Systra.

Ses recherches portent sur les notions de «métabolisme» et de «cycles de vie», qu’il interroge à partir de cas d’études exemplaires tels que la crise des ordures à Naples, l’organisation des Jeux Olympiques à Paris, l’émergence en France du mouvement «Cradle to Cradle». Elles ont bénéficié du support de l’Association Nationale pour la Recherche et la Technologie, du Mécénat pour la Recherche en Architecture et Paysage de la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que du Centre National du Livre.

À l’heure de l’urgence climatique dont nous faisons l’expérience au quotidien, et d’une révision de nos manières de penser, de construire, de transformer nos milieux de vie, Paris s’apprête, 100 ans après en avoir été pour la deuxième fois l’hôte privilégié (1900, 1924), à accueillir les Jeux Olympiques de 2024 à l’aune de la durabilité. Le livre se penche sur trois dossiers de candidature présentés en 1992, 2008 et 2012, et non retenus au profit des villes de Barcelone, Pékin et Londres, à la recherche des prémisses d’une pensée aménagiste qui semble entrevoir dans le facteur temps et dans les mutations qu’il enduit, un levier de projet indispensable. Les JO, qui obligent à la prise en compte en amont, et pour un temps accéléré, du « post-JO », et ainsi du « recyclage programmé » des Villages en quartiers pérennes, y apparaissent comme des terrains d’expérimentation précieux.

2023-10-14T17:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

