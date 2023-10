Ateliers – Jeu de construction : les enjeux de la densité Equator Paris Architecture Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Ateliers – Jeu de construction : les enjeux de la densité Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 Equator Paris Architecture Gratuit sur inscription, pour 8 enfants maximum par créneau

Le point de départ de cet atelier est une maquette de lotissement pavillonaire réalisée avec un jeu de construction fait de planchettes de bois.

Le but est de faire découvrir et comprendre les enjeux de la densité urbaine et son impact sur l’environnement. Ainsi au fur et à mesures les enfants devront coopérer afin de proposer de nouvelles constructions plus dense mais de qualité, afin de pouvoir créer des espaces verts.

Equator Paris Architecture 21 rue de Châtillon 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 0143318181 https://www.equator-fr.com/ [{« type »: « email », « value »: « communication@equator-fr.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T15:00:00+02:00

© Equator Paris Architecture