Journée Portes Ouvertes de l’agence EPA Samedi 14 octobre, 09h00 Equator Paris Architecture Entrée libre

L’agence EPA – Equator Paris Architecture ouvre ses portes à l’occasion des Journées nationales de l’architecture 2023 avec une programmation tournée autour de la thématique des ces journées : Architecture et transition écologique.

Au programme, visites de l’agence, ateliers, conférence, exposition, etc. plein de raisons de venir (re)découvrir l’agence et l’architecture !

Equator Paris Architecture 21 rue de Châtillon 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 0143318181 https://www.equator-fr.com/

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

© Antoine Huot