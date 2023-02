EQC: CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE QUADBALL Rue du Fort Golbey Golbey Catégories d’Évènement: Golbey

Vosges

EQC: CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE QUADBALL Rue du Fort, 29 avril 2023, Golbey Golbey. EQC: CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE QUADBALL Complexe sportif de la Haye le Doyen Rue du Fort Golbey Vosges Rue du Fort Complexe sportif de la Haye le Doyen

2023-04-29 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-30 17:00:00 17:00:00

Rue du Fort Complexe sportif de la Haye le Doyen

Golbey

Vosges Golbey L’EQC, c’est le championnat européen de Quadball – et en 2023, nous avons l’honneur et la joie de recevoir la D2 de ce championnat ici, à Golbey. Environ 500 athlètes de toute l’Europe sont attendus afin de se disputer la Coupe et de montrer que cette discipline relativement jeune, est un sport complet et complexe, le seul sport de contact obligatoirement mixte réunissant jeu collectif, stratégie, dépassement physique, compétition et bonne humeur. Venez le découvrir nombreux! +33 6 29 93 52 04 https://www.quidditcheurope.org/eqc2023-d2 Rue du Fort Complexe sportif de la Haye le Doyen Golbey

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Golbey, Vosges Autres Lieu Golbey Adresse Golbey Vosges Rue du Fort Complexe sportif de la Haye le Doyen Ville Golbey Golbey lieuville Rue du Fort Complexe sportif de la Haye le Doyen Golbey Departement Vosges

Golbey Golbey Golbey Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/golbey golbey/

EQC: CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE QUADBALL Rue du Fort 2023-04-29 was last modified: by EQC: CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE QUADBALL Rue du Fort Golbey 29 avril 2023 Complexe sportif de la Haye le Doyen Rue du Fort Golbey Vosges Golbey kb:France4488 Rue du Fort Golbey Vosges

Golbey Golbey Vosges