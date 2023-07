Fête nationale à Epuisay Épuisay, 13 juillet 2023, Épuisay.

Épuisay,Loir-et-Cher

La commune d’Epuisay en fête pour le 13 juillet..

Jeudi 2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Épuisay 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The commune of Epuisay in celebration for July 13.

Epuisay celebra el 13 de julio.

Die Gemeinde Epuisay in Feierlaune für den 13. Juli.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT de Vendome – Territoires Vendomois