Découverte des Jardins de Soins du Pôle Artois Lys Romane – Bâtiment 3
Vendredi 2 juin, 14h00
EPSM Val de Lys Artois, Saint-Venant

Visite des jardins de soins du Pôle Artois Lys Romane – Bâtiment 3

Création d’un instrument de musique à partir de matériaux naturels avec l’Association Janat.

Création d'un instrument de musique à partir de matériaux naturels avec l'Association Janat.

Atelier de fabrication de marque-pages.

EPSM Val de Lys Artois
20 Rue de Busnes 62350 SAINT VENANT
Saint-Venant
Pas-de-Calais
Hauts-de-France

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

