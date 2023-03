Conte d’ici et d’ailleurs de SwaN Blachère, la voyageuse immobile EPSM Lille-Métropole Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Conte d’ici et d’ailleurs de SwaN Blachère, la voyageuse immobile EPSM Lille-Métropole, 2 juin 2023, Armentières. Conte d’ici et d’ailleurs de SwaN Blachère, la voyageuse immobile Vendredi 2 juin, 19h00 EPSM Lille-Métropole Inscription : 06 74 35 03 92 – astrid.lieven@ghtpsy-npdc.fr La conteuse SwaN Blachère cueillera dans son répertoire des histoires dont l’héroïne principale sera…la musique.

De la voix enjôleuse d’un jardinier, à la flûte malicieuse qui dit tout haut les secrets, en passant par l’oiseau insolent qui chante à la barbe du roi, un poème peut-être trois. On voyagera ! Et nul doute qu’on entendra plus que des mots… EPSM Lille-Métropole 104 rue du Général Leclerc 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France L’EPSM Lille-Métropole, dont le siège se situe à Armentières, a pour mission la prise en charge des patients de la métropole lilloise souffrant de troubles de santé mentale. Découvrez son site et ses jardins. Ouvert au public Accès train – bus – voiture – parkings sur le site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

