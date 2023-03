Ateliers aux jardins à vivre : composition pour la fête des mères EPSM Lille-Métropole Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord

Ateliers aux jardins à vivre : composition pour la fête des mères EPSM Lille-Métropole, 2 juin 2023, Armentières. Ateliers aux jardins à vivre : composition pour la fête des mères 2 et 3 juin EPSM Lille-Métropole Inscription préalable et obligatoire – Nombre de places limité – 06 74 35 03 92 – astrid.lieven@ghtpsy-npdc.fr L’équipe des jardins à vivre vous invite à créer une composition pour la fête des mères. EPSM Lille-Métropole 104 rue du Général Leclerc 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France L’EPSM Lille-Métropole, dont le siège se situe à Armentières, a pour mission la prise en charge des patients de la métropole lilloise souffrant de troubles de santé mentale. Découvrez son site et ses jardins. Ouvert au public Accès train – bus – voiture – parkings sur le site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:30:00+02:00 – 2023-06-02T11:30:00+02:00

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00 ©EPSM Lille-Métropole / Faubourg 132

Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu EPSM Lille-Métropole Adresse 104 rue du Général Leclerc 59280 Armentières Ville Armentières Departement Nord Age min 10 Age max 99 Lieu Ville EPSM Lille-Métropole Armentières

EPSM Lille-Métropole Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Ateliers aux jardins à vivre : composition pour la fête des mères EPSM Lille-Métropole 2023-06-02 was last modified: by Ateliers aux jardins à vivre : composition pour la fête des mères EPSM Lille-Métropole EPSM Lille-Métropole 2 juin 2023 Armentières Epsm lille métropole Armentières

Armentières Nord