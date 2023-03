Rendez-vous aux jardins à vivre EPSM Lille-Métropole Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Rendez-vous aux jardins à vivre EPSM Lille-Métropole, 2 juin 2023, Armentières. Rendez-vous aux jardins à vivre 2 et 3 juin EPSM Lille-Métropole Découvrez quatre jardins accessibles à tous : jardin du XVIIe siècle, jardin sensori-moteur, rucher et potager thérapeutique. Balade, découverte, flânerie,… laissez-vous guider par vos sens ! EPSM Lille-Métropole 104 rue du Général Leclerc 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France L’EPSM Lille-Métropole, dont le siège se situe à Armentières, a pour mission la prise en charge des patients de la métropole lilloise souffrant de troubles de santé mentale. Découvrez son site et ses jardins. Ouvert au public Accès train – bus – voiture – parkings sur le site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

