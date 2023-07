Visite libre du parc de l’établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM) et de la chapelle « La source » EPSM des Flandres Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Visite libre du parc de l’établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM) et de la chapelle « La source » EPSM des Flandres Bailleul, 16 septembre 2023, Bailleul. Visite libre du parc de l’établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM) et de la chapelle « La source » 16 et 17 septembre EPSM des Flandres Entrée libre Visite libre du parc et de la chapelle « La source », avec de nombreuses animations dans le cadre des 160 ans de l’établissement. EPSM des Flandres 790 route de Locre Établissement – 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 03 28 43 45 46 Hier asile, aujourd’hui établissement public de santé mentale, l’établissement s’inscrit depuis 1860 dans la vie de la commune de Bailleul et son histoire locale. Construit sur les plans de l’architecte Moucrou, il fut détruit en 1165. Il fut reconstruit en 1956. Le parc est depuis toujours ouvert aux promeneurs. A25 Lille-Dunkerque Sortie 10 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Ville de Bailleul Détails Catégories d’Évènement: BAILLEUL, Nord Autres Lieu EPSM des Flandres Adresse 790 route de Locre Établissement - 59270 Bailleul Ville Bailleul Departement Nord Lieu Ville EPSM des Flandres Bailleul

EPSM des Flandres Bailleul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bailleul/