Loiret Visite de l’établissement Public de Santé Mentale Georges-Daumézon EPSM Daumézon Fleury-les-Aubrais, 16 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Visite de l’établissement Public de Santé Mentale Georges-Daumézon Samedi 16 septembre, 15h00, 17h00 EPSM Daumézon Inscription auprès de la bibliothèque municipale de Fleury-les-Aubrais Découvrez l’histoire d’un établissement plus que centenaire, créé en 1913, pionnier dans le développement des sciences de la santé mentale et qui n’a cessé depuis de se renouveler. EPSM Daumézon 1 Route de Chanteau 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 60 59 58 https://www.epsm-loiret.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.83.31.20 »}] L’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges Daumézon (EPSM G.Daumézon) prend en charge les personnes ayant des troubles psychiques au sein de la population des habitants du Loiret. transports à proximité (Bus 9), parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Fleury-les-Aubrais, Loiret
Autres
Lieu
EPSM Daumézon
Adresse
1 Route de Chanteau 45400 Fleury-les-Aubrais
Ville
Fleury-les-Aubrais
Departement
Loiret

