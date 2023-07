Inauguration de l’Espace Culturel à l’EPSM du Loiret Georges Daumézon EPSM Daumézon Fleury-les-Aubrais, 16 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Inauguration de l’Espace Culturel à l’EPSM du Loiret Georges Daumézon Samedi 16 septembre, 11h30 EPSM Daumézon Inauguration et visite gratuite. Inscription souhaitée auprès de la bibliothèque Les Jacobins (02.38.83.31.20)

La Culture à l’hôpital

Un nouvel ouvel Espace Culturel à l’EPSM du Loiret Georges Daumézon sera dédié à la culture et à l’histoire de l’EPSM permettant une ouverture sur le monde extérieur et la création d’un espace informel pour les patients.

Cet espace d’exposition sera ouvert à tous lors d’expositions temporaires et organisé en 3 espaces distincts :

– Un espace dédié à M. Robillard (sa vie, ses œuvres) ;

– Un espace dédié aux œuvres des patients et artistes extérieurs à travers des expositions temporaires

– Un espace dédié au patrimoine de l’EPSM permettant de retracer son histoire (objets anciens, cartes, photographies, documents constituant une preuve de la vie et de l’évolution de la collectivité…).

L'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges Daumézon (EPSM G.Daumézon) prend en charge les personnes ayant des troubles psychiques au sein de la population des habitants du Loiret.

L’EPSM du Loiret Georges Daumézon est engagé depuis de nombreuses années dans une politique culturelle dynamique pour favoriser la découverte et la pratique artistique des patients suivis et hospitalisés. Il accueille en son sein l’artiste d’art brut André Robillard, reconnu dans le monde entier pour ses créations mais aussi de très nombreux artistes méconnus. L’EPSM porte également la trace de l’histoire de la psychiatrie et de son évolution. transports à proximité (Bus 9), parkings

© EPSM Georges Daumézon