Le dimanche 30 juin, la ville de Saint-André vous propose de fêter l’arrivée de l’été en musique et en famille, avec un grand pique-nique dans les jardins de l’EPSM (Établissement public de santé mentale).

Une occasion pour vous de découvrir cet espace nature en ville. Préparez votre couverture et vos sandwiches et rendez-vous pour une journée détente avec à votre disposition : transats, espace jeux et sport avec Wellouëj et le Spartak, ateliers créatifs avec Amose Vazimolo , atelier cirque avec le Crac, ainsi qu’un bar à jus et une petite restauration avec Cassecrou.

Olivier Red et Joe Vibrato se chargeront de l’animation musicale !

Pique-nique festif d’été dans les jardins de l’EPSM le dimanche 30 juin (entrée par Marquette au 4 rue de Quesnoy), de 11h à 18h / Gratuit.

Partenariat entre la ville de Saint-André, l’ EPSM de l’agglomération lilloise – officiel et Ah bon ? Productions

Un évènement lille3000

EPSM Agglomération lilloise 68 rue de quesnoy marquette Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320630746 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-30T11:00:00+02:00 – 2019-07-01T11:00:00+02:00

