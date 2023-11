Atelier manuel de Noël à la bibliothèque Maurice Leblanc Épouville, 9 décembre 2023, Épouville.

Épouville,Seine-Maritime

La bibliothèque Maurice Leblanc vous propose un atelier de fabrications manuelles pour célébrer les fêtes de fin d’année.

le samedi 9 décembre de 14h à 16h,

tout public, moins de 8 ans accompagné d’un parent

inscription à la bibliothèque..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie



The Maurice Leblanc library is offering a handicraft workshop to celebrate the festive season.

saturday, December 9, 2pm to 4pm,

all ages, under 8 accompanied by a parent

registration at the library.

La biblioteca Maurice Leblanc propone un taller de manualidades para celebrar las fiestas.

sábado 9 de diciembre de 14:00 a 16:00 h,

abierto a todos, menores de 8 años acompañados de sus padres

inscripciones en la biblioteca.

Die Bibliothek Maurice Leblanc bietet Ihnen einen Workshop zur Herstellung von Handarbeiten an, um die Weihnachtszeit zu feiern.

am Samstag, den 9. Dezember von 14:00 bis 16:00 Uhr,

für alle Altersgruppen, unter 8 Jahren in Begleitung eines Elternteils

anmeldung in der Bibliothek.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie