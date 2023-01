« Epouvantez-vous ! » – Nuits de la Lecture Léognan, 21 janvier 2023, Léognan .

« Epouvantez-vous ! » – Nuits de la Lecture

13 Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

2023-01-21 – 2023-01-21

Espace Culturel Georges Brassens 13 Rue du 19 Mars 1962

Léognan

Gironde

Un parcours littéraire et ludique pour tous !

Vampire, loup-garou, spectre, monstre marin… autant de guides pour une déambulation littéraire, peuplée de créatures mystérieuses.

Chair de poule pour les enfants, descente au plus profond des ténèbres pour les plus grands…

Frissons garantis pour cette plongée au cœur de la peur !

– Lecture jeunesse à 18 h

– Lecture-déambulation ado – adulte à 19 h

– Projection du film M3GAN à 21 h

Avec la Compagnie Les Délivreurs de Mots.

Sur inscription pour les lectures.

+33 5 57 96 01 33 Bibliothèque de Léognan

Ville de Léognan

Espace Culturel Georges Brassens 13 Rue du 19 Mars 1962 Léognan

