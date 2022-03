Épouvantails – Un art éphémère Arles, 13 avril 2022, Arles.

Épouvantails – Un art éphémère Aux Docks d’Arles 44 Rue Du Docteur Fanton Arles

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13 19:00:00 Aux Docks d’Arles 44 Rue Du Docteur Fanton

Arles Bouches-du-Rhône

” Dans les années soixante, en arrivant en Provence, j’ai photographié pour la première fois des épouvantails. A cette époque, ces curieuses silhouettes faisaient partie du paysage agricole. Les paysans déposaient dans leurs champs ces personnages faits de bric et de broc. Ils savaient très bien que l’efficacité était très limitée, mais leur installation était le symbole d’une bonne récolte à venir. Il faut dire qu’en ces temps-là il y avait beaucoup plus d’oiseaux que de nos jours. Le rôle de l’épouvantail est de faire peur aux volatiles, même s’il est bien connu, que ceux-ci s’habituent très vite à ces figures immobiles.

Fasciné par ces oeuvres fragiles et insolites, j’ai voulu en garder la mémoire photographique. Ainsi durant toutes ces années, au cours de mes différents voyages à travers le monde, j’ai photographié des centaines d’épouvantails.

J’ai passé beaucoup de temps en Ethiopie où je me suis intéressé à l’art populaire. J’ai photographié les maisons peintes des Bench, un peuple de paysans qui vit dans les montagnes à 500 kms au Sud d’Addis Abéba. Chez eux, j’ai aussi découvert des épouvantails fabriqués avec beaucoup de singularité et de personnalité, par les enfants qui ne manquent pas de fantaisie et de créativité. Le but est le même : protéger les récoltes en faisant peur aux oiseaux et aux singes babouins. La très grande variété d’expression des visages m’a impressionné et pendant plusieurs années je les ai pris en photo.

C’est de l’art populaire et en même temps, un hymne à la création.”

Hans Silvester

Le photographe Hans Silvester présente à la galerie Aux Docks d’Arles une partie de ses photographies d’épouvantails prises sur tous les continents pendant plus de soixante ans !

auxdocksdarles@gmail.com +33 6 24 25 88 79 https://auxdocksdarles.com/

Aux Docks d’Arles 44 Rue Du Docteur Fanton Arles

