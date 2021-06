Épouvantails Abbeville, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Abbeville.

Épouvantails 2021-07-02 09:00:00 – 2021-08-26 12:00:00

Abbeville Somme

carte blanche

Créé pour faire peur aux oiseaux, pour sauver les récoltes et les plantations, l’épouvantail est l’habitant fétiche nos jardins…. Il y distille une présence faussement humaine qui ne fait jamais peur bien longtemps.

Éminemment sympathique le personnage ne laisse pas indifférent et pour cause …

Fabriqué de bric et de broc, de paille et de bois, teinté des matières ocres et brunes en Afrique, affublé de vieilles guenilles, de sac plastiques, tenant à bout de bras un arrosoir déglingué en Europe, l’épouvantail nous ressemble, porte parfois l’un de nos prénoms… L’aurions nous fait à notre image ?

Une nouvelle fois, Garopôle laisse place à l’imagination des artistes avec une carte blanche nommée «Épouvantails».

Garopôle

dernière mise à jour : 2021-06-19 par