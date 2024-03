Eposition « Un train peut en cacher un autre « (train et tramway départemental) Châteauneuf-la-Forêt, jeudi 14 mars 2024.

L’exposition « un Train peut en cacher un autre » raconte l’histoire et les histoires des 2 lignes de chemin de fer qui ont traversé le Pays Monts et Barrages: le train « classique », celui que tout le monde identifie (ligne Limoges-Ussel mise en service entre 1881 et 1883) ; et un autre train , moins connu, comme « caché » derrière le premier l’ancien tramway départemental électrique (ligne n°4 Limoges-Peyrat-le-Château en fonction de 1912 à 1949). 18 panneaux regroupent plus de 200 documents d’archives, photos et témoignages inédits issus de recherches aux archives et d’une collecte de mémoire auprès des habitants, pour comprendre ces modes de transport qui ont révolutionné la vie sur ce territoire rural entre la fin du XIXe siècle et les années 1950. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 09:30:00

fin : 2024-03-20 12:00:00

Châteauneuf-la-Forêt 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mediationpahmb@gmail.com

L’événement Eposition « Un train peut en cacher un autre « (train et tramway départemental) Châteauneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Briance Combade