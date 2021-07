Eposition multi-sensorielle » ASAES Clamecy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Clamecy.

Eposition multi-sensorielle » ASAES 2021-07-10 – 2021-09-26 Centre culturel Romain Rolland Avenue de la République

Clamecy Nièvre

Venez assister à l’exposition multi-sensorielle de Claire XUAN, à la découverte des saveurs, des goûts et des parfums. Un dispositif interactif, poétique et ludique, elle propose également des visites guidées, des rencontres ainsi que des ateliers interactifs autour d’expériences gustatives et olfactives avec des artisans clamecycois dans les salons et jardins du centre culturel.

claire.xuan@wanadoo.fr

