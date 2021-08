Époques épiques au Bois-Plage-en-Ré, promenades animées pour tous Église de Tous-les-Saints, 18 septembre 2021, Le Bois-Plage-en-Ré.

Époques épiques au Bois-Plage-en-Ré, promenades animées pour tous

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de Tous-les-Saints

### Patrimoines animés entre église et statuaire retrouvée, petit patrimoine et vignes, artistes et professionnels, suivez nos guides. Le parcours, animé par des guides de l’association « Raises et Venelles du Bois en Ré », vous propose : * Eglise du Bois : musique et chant autour du Saint Joseph retrouvé * Atelier d’artiste : 1ers coups de pinceaux avec Lil Dupeux * Maison chais : murs de pierre sèches aimés et patrimoine en danger * Atelier d’écriture : 1ers pas de poésie avec La Madeleine de Ré * Viticulture paysages et gestes d’aujourd’hui : dégustation

Gratuit. Sur inscription: par téléphone, par mail ou sur place au : 104 r. St Exupéry, 17580 Le-Bois-Plage-en-Ré. Départ de l’église du Bois-Plage-en-Ré.

Patrimoines animés entre église et statuaire retrouvée, petit patrimoine et vignes, artistes et professionnels, suivez nos guides.

Église de Tous-les-Saints 1 Place de l’église, 17580 Le-Bois-Plage-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00