Époque, festival et salon du livre, donne la voix au féminisme ! découvrez quelques rendez-vous de l’édition 2022. nCette année, Époque nous propose de prendre le large . Qu’est-ce que cela suppose ? Le voyage, le deuil, l’hospitalité, l’exil, la liberté, mais aussi l’émancipation des femmes. nDécouvrez quelques unes de nos rencontres autour du féminisme.Le corps des femmesSamedi 21 mai, à 11h30, au conservatoire nL’écrivaine Nathacha Appanah, l’autrice-illustratrice BD Florence Dupré et la philosophe Camille Froidevaux-Metterie exploreront lors d’un débat, les changements physiques qui scandent la vie des femmes, de la honte adolescente à la découverte de la jouissance, de la maternité jusque, parfois, aux ravages de la violence sexuelle. nTrois voix puissantes, trois portraits de femmes qui luttent pour préserver leur intégrité et reprendre possession de leur vie et de leur corps.Contes et idées reçuesSamedi 21 mai à 17h30, à l’hôtel de Ville nDès 8 ans nLes autrices Flore Vesco et Jo Witek revisiteront des contes de notre enfance avec l’envie d’amener les jeunes lecteurs à réfléchir sur les idées reçues et la place que notre inconscient attribue depuis la nuit des temps aux femmes. nQuand le conte de fées décoiffe les princesses et offre de nouveaux modèles au féminin !Hommage à Gisèle HalimiDimanche 22 mai à 14h, au Conservatoire nRencontre-hommage à Gisèle Halimi, avocate au barreau de Paris, militante féministe et femme politique qui, toute sa vie lutta pour la justice et le droit des femmes : une lecture par le comédien Jean-Noël Lefèvre, suivie d’un débat sur le féminisme avec les philosophes Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, la reporter et écrivaine Annick Cojean et l’écrivaine Inès Orchani. nBien d’autres événements autour du féminisme sont programmés dans l’édition 2022 d’Époque.

