Époque : les rendez-vous BD

2022-05-20 10:50:00 10:50:00 – 2022-05-22 19:50:00 19:50:00

À l’occasion de l’édition 2022 d’Époque, festival et salon du livre, rencontrez de nombreux auteur(e)s illustrateur(rice)s de bandes dessinée.Librairie éphémèreSamedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 19h, à l’hôtel de ville nEspace de vente, de rencontres et de dédicaces avec les librairies La Cour de miracles, BD R’art, Univers BD et Aquabulle. nAvec les auteurs Christian Cailleaux, Florence Dupré La Tour, Laure Garancher, Elene Usdin, Jean-Christophe Chauzy, Pascal Bresson, Marko, Frédéric Marniquet, Teresa Valero, Laurent Bidot, Corentin Martinage, Bruno Bessadi, Jean-Paul Bordier, Arnaud Boutle, Jean-Luc Istin, Laurence Istin, Tom, Ennio Bufi, Chris Regnault.La vie dans les Favelas du BrésilDimanche 22 mai à 10h, salle des mariages de l’hôtel de ville nRencontre entre Nicolas Bautès, enseignant-chercheur en géographie à UniCaen et Marcello Quitanilha, auteur et dessinateur de Écoute, Jolie Marciá, animée par Solène Derigond, ensignante-chercheuse à UniCaen.La véritable histoire du Far-west en BDDimanche 22 mai à 10h, au Conservatoire nRencontre dessinée avec Farid Ameur, historien, Ennio Bufi, dessinateur, et Chris Regnault, scénariste. Animée par Cédric Illand, éditeur et directeur de collection.Le grand videDimanche 22 mai à 11h, à l’hôtel de ville nRencontre avec Léa Murawiec, dessinatrice de Le Grand vide (prix Fauve du Public France Télévision au Festival de la bande dessinée d’Angoulême). nAnimée par Nicolas Sorel, auteur et polygraphe.La BD au service des grands combats contemporainsDimanche 22 mai à 17h, au Studio 24 nRencontre avec Laure Garancher, dessinatrice, et Sandra Lothe de l’association Oxfam, animée par Maryline Carre, journaliste.

