2022-05-22

Après une édition 100% numérique en 2021, le festival et salon du livre Époque retrouve enfin le public !

Rencontres, débats, lectures, spectacles, expositions, dédicaces… sont organisés à l’hôtel de ville et ses abords, ainsi que dans 10 lieux partenaires, autour de la thématique 2022 “Prendre le large”.

L’écrivaine Jeanne Benameur est l’invitée d’honneur de cette édition. Autrice de plus de 40 romans, recueils et ouvrages jeunesse, elle aborde avec justesse les notions d’exil, de liberté, de temps long, d’amitié…

Les Grands entretiens vous convieront à des échanges avec Pierre Lemaitre, Clément Viktorovitch, Tanguy Viel, Pierre Assouline, Annick Cojean, Jean-Christophe Rufin, Pap Ndiaye, Nathacha Appanah…Temps forts

Soirée inaugurale vendredi 20 mai à 18h30 à la Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville : lecture musicale suivie d’un débat autour de l’œuvre de Jeanne Benameur.

Deux soirées musicales, l’une à l’IMEC jeudi 19 mai à 20h, l’autre au Conservatoire, samedi 21 mai à 21h.

Pour célébrer le 100e anniversaire de la mort de Marcel Proust, un premier débat “Proust n’est pas mort”, samedi 21 mai à 11h30 réunira Pierre Assouline, Pierre Lemaitre et Hélène Waysbord.

Il sera suivi d’un second débat à 15h, “Penser le temps avec Proust”, en présence du professeur et neuropsychologue Francis Eustache et d’Isabelle Serça, professeure d’université.

Un hommage sera rendu à l’avocate Gisèle Halimi, militante féministe et femme politique disparue en 2020. Une lecture, suivie d’un débat sur le féminisme, est prévue dimanche 22 mai à 14h.Programmation BD

La BD sera mise à l’honneur avec une programmation prestigieuse, en particulier dimanche 22 mai matin, avec trois rencontres, dont deux avec des auteurs récompensés au dernier festival d’Angoulême :Marcello Quintanilha, Fauve d’or pour Écoute, Jolie MarciaLéa Murawiec, Fauve Prix du public France Télévisions pour Le Grand VideProgrammation jeune public

Rencontres, expositions, ateliers, spectacles… Une programmation jeunesse adaptée à tous les âges sera proposée à l’école Duc-Rollon et dans les alentours.Quelques temps forts…

Trois lectures sont organisées au Studio 24, centre de création des arts de la scène et de l’image pour mettre en lumière des collections pensées pour les 15-25 ans.

Accompagnée en musique par le duo Leskov, l’illustratrice Nathalie Novi vous emmène en voyage avec Le peuple du vent, performance picturale et musicale inspirée de l’album Berceuses et comptines tsiganes (Didier jeunesse).

Gaëtan Dorémus et Philippe Lechermeier invitent avec humour le public à partager le plaisir de la création lors d’une lecture dessinée autour de la naissance de leur série Till l’Espiègle.

L’illustrateur Jérémie Fischer, proposera, au cœur d’une exposition à l’Artothèque, un atelier fresque en papier découpé. Un temps ludique et expérimentale pour les enfants à partir 6 ans.

