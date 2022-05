Epoque et la Normandy Channel Race : Les marins et la protection de la nature, 22 mai 2022, .

Epoque et la Normandy Channel Race : Les marins et la protection de la nature

2022-05-22 – 2022-05-22

Epoque et la Normandy Channel race se rencontrent lors du débat : Les marins et la protection de la nature

Avec Isabelle Autissier, écrivaine (Le Naufrage de Venise, Stock), Christian Cailleaux, auteur et illustrateur (Cahiers de la mer de Chine. À bord de la goélette scientifique Tara, Dupuis, Les LonguesTraversées, Dupuis) et Axel Tréhin, skipper.

Animé par Guy Foulquié, journaliste à la revue Michel.

Pour la première fois, Époque réunit trois marins !

Tous les trois ont sillonné les plus belles mers du monde. Tous les trois sont d’ardents protecteurs de la nature et de l’écosystème marin. Tous les trois affichent haut et fort leur engagement.

Isabelle Autissier, première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire et présidente de la fondation WWF France, met en scène la mer dans ses romans. Le Naufrage de Venise, l’ex-navigatrice et conteuse hors pair nous entraîne sur les traces de la famille Malegatti et fait siennes leurs convictions et leurs contradictions pour anticiper la menace de submersion de la Sérénissime…

L’auteur et illustrateur Christian Cailleaux, lui, a choisi la bande dessinée pour évoquer la mer et les marins. Il présentera son carnet de voyage, Cahiers de la mer de Chine, écrit lors d’une résidence artistique sur la goélette d’exploration Tara, et ses albums sur la mer et les marins, en particulier ceux réalisés avec le comédien et écrivain Bernard Giraudeau.

Enfin, le skipper Axel Tréhin, vainqueur de l’édition 2021 de la Normandy Channel Race, en lice pour remporter la course en ce dimanche 22 mai 2022 sur le bateau Project Rescue Ocean, viendra échanger avec nous sur son parcours de marin et les activités menées par l’ONG Project Rescue Ocean pour la protection des océans.



