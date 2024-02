EPOPEE salle de spectacle de l’EKLA Le Teich, vendredi 22 mars 2024.

EPOPEE salle de spectacle de l’EKLA Le Teich Gironde

Théatre et musique, en signes, en paroles et dessins.

Jeune public et famille dès 12 ans.

Un spectacle accessible aux personnes sourdes.

Dans le cadre du festival intercommunal le bazar des mômes ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 21:45:00

salle de spectacle de l’EKLA 67 rue des pins

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement EPOPEE Le Teich a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Le Teich