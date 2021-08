Épopée, L’Appel d’Air ! Théâtre de Chemin & Land Act Vaylats, 16 septembre 2021, Vaylats.

Épopée, L’Appel d’Air ! Théâtre de Chemin & Land Act 2021-09-16 09:30:00 – 2021-09-16 17:30:00

Vaylats Lot Vaylats

6 EUR Samedi 16 octobre de 9h45 à 17h30 + veillée et bivouac

– RDV à 9h45 devant le café de l’Orme à Vaylats

– Arrivée à la salle des fêtes de Varaire

– Visite guidée des Phosphatières de Bach proposée à la pause de midi.

– Le soir, bivouac sous les étoiles, repas partagé et veillée avec la Horde de l’Appel d’air.

Dimanche 17 octobre de 9h30 à 17h30

– RDV à la salle des fêtes de Varaire à 9h30

– Arrivée à Limogne-en-Quercy, devant La Halle.

– Ballade botanique et conférence buissonnière proposées à la pause de midi.

Parcours d’une dizaine de km sans difficultés particulières.

Pas d’annulation en cas de pluie.

* Prévoir une tenue adaptée à la météo et des lunettes de soleil (très, très conseillé pour manipuler les ventures). De bonnes chaussures, un chapeau et/ ou un vêtement de pluie.

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, CHOISISSEZ DES VÊTEMENTS BLEUS (la Horde de l’Appel d’air vous en sera très reconnaissante).

* Prévoir le picnic du midi + son eau pour la journée (conseillé entre 1L et 1,5L par personne selon la température). Pensez à vous prendre des petites collations, c’est tellement agréable de grignoter quelques amandes ou autres douceurs quand on fait une pause ;-) !

* Pour le bivouac : prévoir duvet + tente. Les sacs seront acheminés sur le lieu du bivouac.

Une navette est prévue pour le retour sur le lieu de départ à la fin de la journée.

Inscription sur Hello asso : https://www.helloasso.com/associations/association-babel-gum/evenements

Ou pré-inscription auprès de l’Office de Tourisme de Lalbenque et Limogne.

Épopée, l’Appel d’air est une création IN SITU, spectacle marché sur sentier à travers le paysage, qui se déroule sur un ou plusieurs jours et nuits.

Les spectateurs-marcheurs sont invités à s’immerger dans l’univers de la Horde de l’Appel d’air en cheminant à leurs côtés pour créer des appels d’air. Pour cela ils manipulent des ventures,

grands cônes de toile bleue frémissant au moindre souffle.

Le cortège est théâtralisé par la présence des comédiens en jeu et en interaction avec les marcheurs de manière permanente.

Le soir, l’appel d’air se fait en direction des étoiles et ceux qui le désirent peuvent prolonger l’immersion lors d’un bivouac.

Cette création In Situ s’inscrit dans la discipline du Land Act développée par la compagnie Ilotopie.

Le voyage théâtralisé se transforme en une épopée révélant la sublime étrangeté des paysages quotidiens et l’héroïsme singulier de ceux qui le traversent.

Faire de chaque participant un aventurier, un contemplateur et un passeur. Marcher ensemble, arpenter l’espace autrement, faire cortège autour des artistes, révéler l’autre sens du décor, construire d’autres paysages signifiants – faire finalement œuvre commune – tel est le propos d’Épopée.

Samedi 16 octobre de 9h45 à 17h30 + veillée et bivouac

– RDV à 9h45 devant le café de l’Orme à Vaylats

– Arrivée à la salle des fêtes de Varaire

– Visite guidée des Phosphatières de Bach proposée à la pause de midi.

– Le soir, bivouac sous les étoiles, repas partagé et veillée avec la Horde de l’Appel d’air.

Dimanche 17 octobre de 9h30 à 17h30

– RDV à la salle des fêtes de Varaire à 9h30

– Arrivée à Limogne-en-Quercy, devant La Halle.

– Ballade botanique et conférence buissonnière proposées à la pause de midi.

Parcours d’une dizaine de km sans difficultés particulières.

Pas d’annulation en cas de pluie.

* Prévoir une tenue adaptée à la météo et des lunettes de soleil (très, très conseillé pour manipuler les ventures). De bonnes chaussures, un chapeau et/ ou un vêtement de pluie.

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, CHOISISSEZ DES VÊTEMENTS BLEUS (la Horde de l’Appel d’air vous en sera très reconnaissante).

* Prévoir le picnic du midi + son eau pour la journée (conseillé entre 1L et 1,5L par personne selon la température). Pensez à vous prendre des petites collations, c’est tellement agréable de grignoter quelques amandes ou autres douceurs quand on fait une pause ;-) !

* Pour le bivouac : prévoir duvet + tente. Les sacs seront acheminés sur le lieu du bivouac.

Une navette est prévue pour le retour sur le lieu de départ à la fin de la journée.

Inscription sur Hello asso : https://www.helloasso.com/associations/association-babel-gum/evenements

Ou pré-inscription auprès de l’Office de Tourisme de Lalbenque et Limogne.

dernière mise à jour : 2021-08-20 par OT CVL Lalbenque – Limogne