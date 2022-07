EPOPÉE – Ensemble Nemesis Massilly, 1 août 2022, Massilly.

EPOPÉE – Ensemble Nemesis

2022-08-01 20:30:00 – 2022-08-01 22:00:00

Œuvre originale pour quatre violoncelles et oud. Œuvre collective, presque anonyme, presque orale. On pourrait la croire d’une civilisation ancienne, l’amplification des instruments l’ancre dans l’aujourd’hui, elle est imaginée sans âge.

Une aventure musicale où la lumière, l’écrit et l’improvisé se mettent en résonance et font entendre un parcours initiatique, une vision du monde, un air du temps.

Diego CARDOSO, Stann DUGUET, Erwan LE GUEN, Elvira SERRANO-RIVAS : violoncelles & Akram BEN ROMDHANE : oud.

alain.anne-marie@dejavel.fr

