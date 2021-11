éPOPé Bibliothèque de Fresnes, 27 novembre 2021, Fresnes.

Bibliothèque de Fresnes, le samedi 27 novembre à 17:15

éPOPé —– ### Théâtre d’objets culinaires et imprimés et ### Atelier d’impression culinaire Et si lire un poème était devenu un délit ? Et si nous ne nous nourrissions plus que d’un flux continu d’informations ? éPOPé, c’est l’histoire de la prise de conscience d’une femme dans un monde cloisonné. Prête à reprendre la parole, elle use de tout ce qu’elle a sous la main pour concocter des mots aux petits oignons. Une révolte poétique dans un univers décalé pour parler de l’infobésité, du libre arbitre et de l’Importance de l’Imprimé. Les spectateurs seront invités à créer leur page de l’histoire au coeur de la cuisine du personnage principal.

sur inscription

La Palpitante compagnie – Jessy Caillat

Bibliothèque de Fresnes 26 Rue Maurice Ténine 94260 Fresnes Fresnes Val-de-Marne



