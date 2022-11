ÉPOISSES – APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Époisses Époisses Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or Époisses Après-midi Jeux de société – jouer et découvrir de nouveaux jeux – Moment de convivialité et de bonne humeur. Accès libre et gratuit ludaux@labaux.org Époisses

