Époché (maintenant) Marseille 1er Arrondissement, 27 mai 2022

Époché (maintenant) Art-Cade / Grands Bains Douches de la Plaine 35 Rue De la Bibliothèque Marseille 1er Arrondissement

2022-05-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-23 19:00:00 19:00:00 Art-Cade / Grands Bains Douches de la Plaine 35 Rue De la Bibliothèque

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Joan Ayrton | Cécile Beau | Leïla Brett | Anne-Lise Broyer | Charlotte Charbonnel | Sépand Danesh | Marina Gadonneix | Anne-Valérie Gasc | Agnès Geoffray | Marco Godinho | Benjamin Laurent Aman | Benoît Maire | Estefania Peñafel Loaiza | Aurélie Pétrel | Katja Schenker | Suspended Spaces | Raphaël Tiberghien | Arnaud Vasseux | Emmanuel Van der Meulen | Virginie Yassef

Commissariat : Sally Bonn



L’exposition épochè, à la galerie des grands bains douches de la Plaine, dans son volet marseillais intitulé (maintenant) fait suite au volet (ici) qui se déroule au Centre d’art Les Tanneries à Amilly, réunissant les mêmes artistes mais d’autres œuvres sur le même projet, celui de faire une épochè, de circonscrire un espace et un temps qui soit celui de la suspension du jugement, de la catastrophe, du flux temporel.



D’offrir une latence où les choses ne sont pas encore « réelles » et arrivées, mais flottantes. Cette latence invite au voyage et les œuvres proposées nous emmènent aux bords de la Méditerranée et au pied des volcans, sur les rives de lacs lointains, sous la mer ou au creux des montagnes.



La suspension du jugement, l’épochè, est une pratique de la liberté, un désengagement qui est engagement, qui est action. Si elle éloigne tout investissement réflexif, elle ne supprime pas la perception sensible, elle permet au contraire d’en user pour explorer l’apparition des phénomènes du monde. Elle est au fond un espace pour penser, pour penser autrement le monde autour de nous.

Exposition collective d’artsites contemporains.

