Les médiateurs numériques de la ville proposent ce rendez-vous du samedi matin pour toujours plus de découvertes et d’expériences numériques ! EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]

0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques Présentation Tout niveau Séances uniques et indépendantes (enfants/adultes) Une séance pour du numérique pratique, ludique et en famille !

Petit ou grand, débutant ou expert, venez partager un moment convivial pour expérimenter de nouveaux outils, tester du matériel, découvrir la programmation, vous challenger sur des jeux vidéos, créer une œuvre numérique et bien d’autres surprises encore ! En savoir plus Les Espaces publics numériques (EPN) accompagnent des publics adultes dans l’appropriation des usages et des outils des numériques. Ils sont animés par le service Développement numérique de la Direction de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information (DINSI) de la Ville de Martigues. Les 2 EPN de la ville sont labélisés SUD LABS par la région Sud Provence Alpes Côte dAzur

2023-01-14T10:00:00+01:00

2023-03-25T12:30:00+01:00 Photo by Van Tay Media on Unsplash

