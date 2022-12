Numéric’Santé EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Numéric’Santé EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, 19 janvier 2023, Martigues. Numéric’Santé Jeudi 19 janvier 2023, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]

0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques Présentation Tout niveau Séance unique Vous souhaitez savoir comment prendre vos rendez-vous sur des plateformes comme Doctolib, Maiia? On vous explique comment faire !

Saviez-vous que vous avez la possibilité de consulter un praticien de la santé en ligne et qu’il existe une multitude d’applications santé ? En savoir plus Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques. • Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

