Venez créer, échanger, fabriquer, réparer ! Les médiateurs numériques vous proposent un rendez-vous spécialement adapté pour les enfants, les jeunes et les ados autour de la fabrication numérique. EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques Présentation Tous les mercredis, le « Martigues’FabLab » est ouvert pour les jeunes à partir de 11 ans.

Inscription obligatoire Un atelier pour créer et fabriquer la réalisation du mois à l’aide des machines numériques.

Que ce soit un jeu de société, un objet, une scène ou encore une borne d’arcade, tous les mois une conception suivi d’une fabrication collective sera proposée. Localisation

