JOURNÉE BIEN-ÊTRE EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

JOURNÉE BIEN-ÊTRE EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, 7 décembre 2022, Martigues. JOURNÉE BIEN-ÊTRE Mercredi 7 décembre, 09h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse

Entrée libre

Une pause pour soi, « santé » vous bien ! EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques Une journée organisée par le service Jeunesse de la Ville de Martigues en partenariat avec la mission locale et la Métropole. Relaxation Auto-massages, sophrologie, yoga, chromothérapie. Espace beauté Relooking, cosmétiques. Expression artistique Musique, peinture. Prévention santé Escape game, check-up santé, premiers secours, réalité virtuelle, mur digital. Crazy sport & E-sport Tous niveaux

Buvette sur place

Boite à selfies et autres surprises @jeunesse_martigues mission locale.pmcb

@Ville de Martigues Officiel Partenaires : Service Emploi Formation Insertion Métropole Aix-Marseille Provence, Ville de Martigues : Service Jeunesse, Pôle santé handicap, Direction des sports, Espaces publics Numériques, Conseil Régional Sud PACA, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Mission Locale du Pays de Martigues Côte Bleue, Centre hospitalier de Martigues, Croix-Rouge Française, Centre de Planification et d’Education Familiale 13, École de coiffure et d’esthétique CNAT Martigues, Union Française Bucco Dentaire, Lycée Charles Mongrand Port-de-Bouc, Association APDL Martigues, Association APPART Martigues, Association Point Formation Martigues, Association ACPM Martigues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T09:00:00+01:00

2022-12-07T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Adresse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Departement Bouches-du-Rhône

EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

JOURNÉE BIEN-ÊTRE EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse 2022-12-07 was last modified: by JOURNÉE BIEN-ÊTRE EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse 7 décembre 2022 EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône