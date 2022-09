Les accueils du Martigues’Fablab EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques Présentation Toutes les semaines le Fablab de Martigues est ouvert en accès libre. Venez créer, échanger, fabriquer, réparer… Ensemble nous vous aiderons à concrétiser vos idées grâce à une imprimante 3D, un scanner 3D, des logiciels de conception, une thermoformeuse, une brodeuse numérique, un plotter de découpe, une découpeuse laser et des cartes de programmation Arduino et Raspberry. En savoir plus Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques. • Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

