ATELIER NUMÉRIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL EPN LAB de Barenton/Le Teilleul Barenton, 18 octobre 2023, Barenton.

Certains seniors n’ont pas l’usage, voire pas d’accès aux outils numériques.

Dans l’apprentissage de l’informatique il faut y aller progressivement en commençant par les bases : allumer un ordinateur, maîtriser le clavier et la souris et se familiariser avec l’environnement de travail.

Réduire la fracture numérique, c’est aussi changer le regard des seniors les moins familiers avec le monde du digital, qui l’appréhendent comme un outil pratique et non comme un média de détente et de divertissement.

Le CLIC du Sud Manche et l’Espace Public Numérique (EPN Lab) de Barenton/Le Teilleul organisent un atelier à l’attention du public seniors, des aidants et des jeunes.

Au programme : une visite de l’Espace Numérique, une création d’objet (badge, broderie ou porte clé…) et un temps de jeu ludique sur tablette ou ordinateur.

Cet atelier animé par Arnaud GEFFROY, médiateur numérique à l’EPN LAB de Barenton/Le Teilleul

EPN LAB de Barenton/Le Teilleul 46 Rue du presbytère 50720 BARENTON Barenton 50720 Manche Normandie 02.33.68.21.35 contact@clic-sudmanche.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00

