PORTES OUVERTES EPL AGRO EPL Agro Bar-le-Duc, 17 février 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Venez fêter les 55 ans de l’EPL Agro de la Meuse à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes. Présentation, animations, dégustation, démonstrations et restauration : tous les éléments seront réunis pour passer une bonne journée !

Entrée gratuite, accès PMR.. Tout public

Samedi 2024-02-17 09:00:00 fin : 2024-02-17 17:00:00. 0 EUR.

EPL Agro Technopôle Philippe de Vilmorin

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Come and celebrate 55 years of EPL Agro de la Meuse at the Open Day. Presentations, events, tastings, demonstrations and catering: everything you need for a great day out!

Free admission, PRM access.

Venga a celebrar los 55 años de EPL Agro de la Meuse en la jornada de puertas abiertas. Presentaciones, eventos, degustaciones, demostraciones y catering: ¡todo lo que necesita para pasar un día estupendo!

Entrada gratuita, acceso PMR.

Feiern Sie das 55-jährige Bestehen der EPL Agro de la Meuse anlässlich des Tags der offenen Tür. Präsentationen, Animationen, Verkostungen, Vorführungen und Verpflegung: Alle Elemente sind versammelt, um einen schönen Tag zu verbringen!

Freier Eintritt, Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT SUD MEUSE