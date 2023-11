Portes Ouvertes Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes, 9 décembre 2023, Rennes.

Et si vous commenciez 2024 en ayant déjà trouvé votre future école d’informatique ? Depuis près de 25 ans, Epitech est l’école de l’excellence informatique. Le samedi 9 décembre 2023, dans une ambiance de Noël, découvrez comment le campus de Rennes façonne les futurs leaders de l’informatique lors de ses Portes Ouvertes.

Venez assister à la présentation du Programme Grande École :

– Cursus historique en accès post-bac amenant à un Bac +5

– Le déroulement pédagogique des 3 premières années : langages de programmation, Piscines, pédagogie active par projets

– La 4e année à l’international à travers le témoignage d’un étudiant

– La 5e année et la vie après Epitech avec l’un des Alumni

– Mais aussi visite de l’école, Hub d’innovation, vie associative ou encore les stages en entreprise…

Découvrez le cursus d’excellence MSc Pro :

– Cursus accessible après un un Bac +2/3 amenant à un Bac +5

– Conditions d’admission, pédagogique active par projets et modalités d’alternance

– Échange avec les apprenants et les équipes

– Présentation des spécialisations : IA, IoT, Cybersécurité, Cloud, VR, Big Data et Business & Technology Management.…

Pour participer à ces Portes Ouvertes, inscriptions pour le Programme Grande École ➡ https://swll.to/JPOERPGE

Pour participer à ces Portes Ouvertes, inscriptions pour le cursus MSc Pro ➡ https://swll.to/JPOERMSc

En dehors de toute procédure Parcoursup, les candidatures pour l’école pour la rentrée 2024 sont déjà ouvertes.

Epitech est convaincue que l’apprentissage ne se limite pas à la théorie, mais qu’il se concentre également sur la pratique et l’appropriation. Vous en avez marre des salles de classe et du par cœur ? Ne manquez pas cette occasion de découvrir l’école Epitech Rennes où l’avenir informatique se programme dès aujourd’hui.

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

