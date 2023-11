Startup Weekend Rennes à Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes, 1 décembre 2023, Rennes.

Startup Weekend Rennes à Epitech Rennes 1 – 3 décembre Epitech Rennes Entrée payante sur inscription

Entreprendre pour avoir un impact social

Dans un contexte social soumis à de forts changements et évolutions, l’entrepreneuriat est un bon moyen d’avoir un impact sur son environnement.

Que l’innovation soit technologique ou low tech, que le projet soit un business à forte valeur ajoutée ou que le projet soit associatif, le startup weekend de Rennes est l’occasion de participer à la conception de projets à fort impact social.

De l’idée à la startup en 54h chrono

Profite d’un environnement favorable à la créativité et à l’innovation pour venir tester ton idée, prototyper ton projet et te lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

Le temps d’un weekend, rencontre d’autres participants pour former une équipe, appuie toi sur des coachs experts de l’entrepreneuriat (comptable, juriste, développeur, graphiste, financiers…), échange avec les acteurs de l’innovation pour étudier la faisabilité de ton projet et passer à l’action.

3 journées pour innover

Informations et inscription sur https://startupweekendrennes.com/

Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:30:00+01:00

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:30:00+01:00