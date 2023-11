Portes Ouvertes Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes, 25 novembre 2023, Rennes.

Portes Ouvertes Epitech Rennes Samedi 25 novembre, 10h00 Epitech Rennes Entrée gratuite sur inscription

Depuis près de 25 ans, Epitech est l’école de l’excellence informatique. Le 25 novembre 2023, découvrez comment le campus de Rennes façonne les futurs leaders de l’informatique lors de sa journée Portes Ouvertes.

Venez assister à la présentation du Programme Grande École :

– Cursus historique en accès post-bac amenant à un Bac +5

– Le déroulement pédagogique des 3 premières années : langages de programmation, Piscines, pédagogie active par projets

– La 4e année à l’international à travers le témoignage d’un étudiant

– La 5e année et la vie après Epitech avec l’un des Alumni

– Mais aussi visite de l’école, Hub d’innovation, vie associative ou encore les stages en entreprise…

Découvrez le cursus d’excellence MSc Pro :

– Cursus accessible après un un Bac +2/3 amenant à un Bac +5

– Conditions d’admission, pédagogique active par projets et modalités d’alternance

– Échange avec les apprenants et les équipes

– Présentation des spécialisations : IA, IoT, Cybersécurité, Cloud, VR, Big Date et Business & Technology Management.…

Pour participer à ces Portes Ouvertes, inscriptions pour le Programme Grande École ➡ https://swll.to/JPOERPGE

Pour participer à ces Portes Ouvertes, inscriptions pour le cursus MSc Pro ➡ https://swll.to/JPOERMSc

En dehors de toute procédure Parcoursup, l’école ouvre dès à présent ses candidatures pour la rentrée 2024.

Epitech est convaincue que l’apprentissage ne se limite pas à la théorie, mais qu’il se concentre également sur la pratique et l’appropriation. Vous en avez marre des salles de classe et du par cœur ? Ne manquez pas cette occasion de découvrir l’école Epitech Rennes où l’avenir informatique se programme dès aujourd’hui.

Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/EpitechRennes »}] [{« link »: « https://swll.to/JPOERPGE »}, {« link »: « https://swll.to/JPOERMSc »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00