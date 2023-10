Career Meeting Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes, 8 novembre 2023, Rennes.

Career Meeting Epitech Rennes Mercredi 8 novembre, 14h00 Epitech Rennes Entrée gratuite sur inscription

Vous êtes une entreprise, une institution ou une association ? L’école d’informatique Epitech Rennes vous invite à rencontrer vos futurs stagiaires et alternants lors de son Career Meeting, le mercredi 8 novembre 2023, de 14h à 17h, en présentiel sur le campus.

Durant ce forum, vous pourrez rencontrer deux typologies d’étudiants :

– Nos 3e année du Programme Grande École recherchant un stage de fin d’année de 4 mois à partir de février 2024.

– Nos apprenants Pré-MSc recherchant un contrat d’alternance en apprentissage de 31 mois à partir de janvier 2024 (de leur Bac +3 jusqu’à leur Bac +5).

Vous bénéficierez d’un stand gratuit au sein de l’école et pourrez ainsi échanger avec les étudiants et apprenants sur vos missions et vos futurs recrutements.

Notre Programme Grande École, accessible post-bac, est le cursus historique d’Epitech et se déroule en 5 ans (Bac +5 – RNCP de niveau 7).

Il forme des étudiants experts en informatique aux profils variés et complémentaires, avec de fortes capacités techniques sur toutes les facettes du monde informatique.

Il propose un contenu technique dense et varié, comprenant une diversité de projets de programmation.

Les titulaires d’un Bac +2/3, avec une appétence prouvée dans l’informatique et le développement, peuvent rejoindre les MSc Pro d’Epitech. Ces parcours s’effectuent en alternance jusqu’au Bac +5 (RNCP de niveau 7), en préparant les apprenants au monde de l’entreprise et à ses exigences.

Ils offrent trois Bac +5 possibles selon des spécialités choisies parmi la cybersécurité, le cloud, l’IA, le Big Data, la VR, l’IoT et/ou Business & Technology Management. Chaque spécialité comporte des objectifs spécifiques aux domaines étudiés pour former des experts en informatique reconnus.

Notre pédagogie active par projets permet aux étudiants et apprenants d’acquérir l’ensemble des compétences techniques, humaines, sociales (ouverture d’esprit et innovation) qui font d’elles et d’eux des experts reconnus en entreprise.

Si vous souhaitez participer à notre Forum Entreprises, merci de compléter, avant le 27 octobre, le formulaire suivant : https://swll.to/CMERNov2023

Programme prévisionnel de l’après-midi :

– 14h – 14h30 : Accueil, installation sur vos stands (avec kakémonos et goodies) et café de bienvenue.

– 14h30 – 17h : Rencontres avec plus d’un 50aine d’étudiants Epitech Rennes, qui se présenteront d’eux même sur vos stands.

– À partir de 17h : Cocktail de remerciement.

Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://swll.to/CMERNov2023 »}] [{« link »: « https://swll.to/CMERNov2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00