Rennes Halloween Camp – Epitech Rennes Epitech Rennes Rennes, 25 octobre 2023, Rennes. Halloween Camp – Epitech Rennes Mercredi 25 octobre, 10h00 Epitech Rennes Entrée gratuite sur inscription Envie de découvrir la programmation ? Nos étudiants vous donnent rendez-vous sur leur campus pour l’Halloween Camp. Le Coding Club est un atelier qui permet de découvrir la programmation et le développement informatique. Les sessions sont animées de façon ludique à travers des activités variées. Pendant les vacances scolaires, développez votre propre jeu de Tower Defense en Python et aidez des zombies à défendre leur territoire. – Le mercredi 25 octobre 2023 de 10h à 16h.

– Ouvert à tous. C’est gratuit et aucune compétence préalable en programmation n’est nécessaire.

– Epitech Rennes – 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon à Rennes

– Inscription sur http://codingclub.epitech.eu/halloween-camp

Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne

