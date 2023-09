Atelier Cybersécurité à l’école Epitech Rennes – Cybermoi/s 2023 Epitech Rennes Rennes, 14 octobre 2023, Rennes.

Vous avez envie de découvrir la cybersécurité ? Déchiffrez des challenges conçus spécialement pour vous par les étudiants de l’école d’informatique Epitech à Rennes.

Rendez-vous sur leur campus, le samedi 14 octobre 2023, de 13h30 à 16h30, pour partager avec eux une initiation à la programmation informatique autour de la cybersécurité.

Atelier gratuit composé d’exercices (challenges sous la forme d’un CTF – Capture The Flag) qui vous permettront d’aborder plusieurs facettes de la cybersécurité : l’OSINT (Open Source Intelligence, obtention de renseignements via des sources publiques), la Stéganographie (dissimulation d’information dans un média de couverture), la Rétro-Ingénierie (identification du fonctionnement d’un programme) et d’autres !

Prêts à relever ce défi de cybersécurité ? Alors inscrivez-vous

– Le 14 octobre 2023 de 13h30 à 16h30

– Sur le campus d’Epitech Rennes : 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon – 35 000 RENNES

– Plongez dans la Cybersécurité à l’occasion du Mois européen de la cybersécurité (European Cybersecurity Month – ECSM), une initiative conçue par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) #CyberResponsable

– Participation gratuite

– Inscription sur https://swll.to/AtelierCyberEpitechRennes

– Merci de venir avec votre PC portable (possibilité d’en fournir un dans la limite des stocks disponibles)

Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-10-14T13:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

