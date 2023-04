Spring Camp – Epitech Technology à Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Spring Camp – Epitech Technology à Rennes Epitech Rennes, 19 avril 2023, Rennes. Spring Camp – Epitech Technology à Rennes Mercredi 19 avril, 10h00 Epitech Rennes Entrée gratuite sur inscription Vous êtes lycéen ou étudiant et vous avez envie de découvrir la cybersécurité ? Déchiffrez des challenges conçus spécialement pour vous par les étudiants de l’école d’informatique Epitech Technology. Le Printemps arrive à grande vitesse ! Nos étudiants rennais vous donnent rendez-vous sur leur campus, le mercredi 19 avril 2023, pour partager avec eux une journée d’initiation à la programmation informatique, autour de la cybersécurité : le Spring Camp. Seul ou avec des amis, plongez au cœur de la Tech et découvrez notre pédagogie unique ! Le Spring Campe est un Coding Club, un atelier gratuit qui permet de découvrir la programmation et le développement informatique. Prêts à relever ce défi de cybersécurité ? Alors inscrivez- vous sur https://codingclub.epitech.eu/spring-camp – Le 19 avril 2023 de 10h à 16h

– Sur le campus d’Epitech Technology à Rennes

– Plongez dans la Cybersécurité

– Participation gratuite et repas du midi offert

– Inscription : https://codingclub.epitech.eu/spring-camp Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Rennes 35000 Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://codingclub.epitech.eu/spring-camp »}] [{« link »: « https://codingclub.epitech.eu/spring-camp »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T10:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:00:00+02:00

