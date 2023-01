Portes Ouvertes Epitech Technology à Rennes – Programme MSc Pro (accès Bac +2/3) Epitech Rennes Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Portes Ouvertes Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://swll.to/JPOERMSc »}] Vous êtes titulaire d’un Bac +2/3 et vous souhaitez poursuivre vos études dans l’informatique ? Découvrez nos 7 MSc Pro lors de notre Journée Portes Ouvertes le samedi 4 février 2023 de 9h30 à 17h.

– Découvrez nos cursus MSc Pro (accès après un Bac +2/3) pour un cursus amenant à un Bac +5.

– Conditions d’admission, pédagogie et modalités d’alternance.

– Visite du campus.

– Échange avec les apprenants, des Alumni et les équipes.

– Présentation des spécialisations : IA, IoT, Cybersécurité, Cloud, VR, Big Date et Business & Technology Management. Inscriptions sur️ https://swll.to/JPOERMSc

