Portes Ouvertes Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes »}, {« link »: « https://events.epitech.eu/msc/jpo-rennes »}] Vous êtes passionnés d’informatique et de numérique ? Pour votre orientation, choisissez les métiers de l’informatique qui recrutent.

Venez rencontrer et échanger avec l’école de l’expertise informatique Epitech Technology, lors de sa Journée Portes Ouvertes, le samedi 26 novembre 2022 de 9h30 à 17h. – Échanges avec les étudiants et les équipes

– Présentation de projets étudiants et de la pédagogique

– Visite du campus

– Découvrez le Programme Grande École (accès post-bac pour un cursus amenant à un Bac +5)

– Découvrez le MSc Pro (accès après un Bac +2/3 pour un cursus de 2/3 en alternance, amenant à un Bac +5) Afin de participer à cette journée Portes Ouvertes, merci de vous inscrire via :

– Programme Grande École : https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

– Programmes MSc Pro : https://events.epitech.eu/msc/jpo-rennes

