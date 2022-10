Portes Ouvertes Epitech Technology à Rennes Epitech Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Portes Ouvertes Epitech Rennes 19-22 Boulevard Saint-Conwoïon 35000 RENNES Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes »}] À l’occasion d’Halloween, l’école de l’expertise informatique Epitech Technology organise une journée Portes Ouvertes. Le samedi 22 octobre de 9h30 à 17h, dans une école décorée pour l’occasion, venez rencontrer et échanger avec l’école d’informatique rennaise. – Échanges avec les étudiants et les équipes

– Présentation de projets étudiants et de notre pédagogique

– Visite du campus

– Découvrez notre Programme Grande École (accès post-bac pour un cursus amenant à un Bac +5)

– Découvrez nos MSc Pro (accès après un Bac +2/3 pour un cursus de 2/23 en alternance, amenant à un Bac +5) Afin de participer à notre journée Portes Ouvertes, merci de vous inscrire sur https://events.epitech.eu/technology/jpo-rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T09:30:00+02:00

2022-10-22T17:00:00+02:00

