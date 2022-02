Epitech Rennes au Salon Studyrama des Études Supérieures et de l’Alternance de Rennes Couvent des Jacobins Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Epitech Rennes au Salon Studyrama des Études Supérieures et de l’Alternance de Rennes Couvent des Jacobins, 12 mars 2022, Rennes. Epitech Rennes au Salon Studyrama des Études Supérieures et de l’Alternance de Rennes

Couvent des Jacobins, le samedi 12 mars à 10:00

Studyrama organise sa 7ème édition du Salon des Formations en Alternance le samedi 12 Mars 2022 à Rennes. Lycéen, élève en classes préparatoires ou étudiant, ce salon de l’alternance vous permettra de rencontrer notre école d’informatique Epitech Rennes. Découvrez nos formations en alternance et échangez avec notre équipe et nos étudiants. Stand 14 au Couvent des Jacobins à Rennes.

Entrée gratutie sur inscription

Salon Couvent des Jacobins 6 Rue d’Échange, Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Couvent des Jacobins Adresse 6 Rue d'Échange, Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Couvent des Jacobins Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Couvent des Jacobins Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Epitech Rennes au Salon Studyrama des Études Supérieures et de l’Alternance de Rennes Couvent des Jacobins 2022-03-12 was last modified: by Epitech Rennes au Salon Studyrama des Études Supérieures et de l’Alternance de Rennes Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins 12 mars 2022 couvent des jacobins Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine