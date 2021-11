Bains-sur-Oust Complexe Sportif de Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust, Ille-et-Vilaine Epitech Rennes au Salon de l’innovation et de l’orientation de Bains sur Oust Complexe Sportif de Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Catégories d’évènement: Bains-sur-Oust

Les 18 et 19 novembre prochain, retrouvez notre école au Salon de l’innovation et de l’orientation de la Commune de Bains sur Oust. Découvrez les métiers de l’informatique ainsi que notre pédagogie, parlez innovation avec les projets de EIP de nos 3e année et initiez-vous à la programmation avec nos Cobra. Informations sur [https://www.bainssuroust.fr/actualites/salon-de-linnovation-18-19-20-2021/](https://www.bainssuroust.fr/actualites/salon-de-linnovation-18-19-20-2021/)

Entrée gratuite

